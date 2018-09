Opvang Lieverleuk aan Vaartkom officieel geopend 01 september 2018

02u28 0 Leuven Vorig jaar kondigde Partena Kinderopvang de opening van de nieuwe opvang Lieverleuk aan de Vaartkom in Leuven al aan. Die opent bij de start van het nieuwe schooljaar, op maandag 3 september, en zal opvang bieden voor 75 kinderen van 0 tot 3 jaar.

Gisteren werd hij officieel geopend door minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij werd vergezeld door Filip Standaert, manager van Partena Kinderopvang en schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden. "We brengen ons kinderdagverblijf in Kessel-Lo over naar de nieuwe site", aldus Standaert. "Het kinderdagverblijf 'Lieverleuk' ligt in het hart van de stadswijk Tweewaters aan de Vaartkom in Leuven, in de nieuwe gebouwen Ark en Twist, een fantastische locatie. Naast de jarenlange ervaring, de kwaliteitsgarantie en de pedagogisch geschoolde begeleiders is ook de goede bereikbaarheid een grote troef van de opvang", stelt Standaert. (ADPW)