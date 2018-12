Opvallende kunst: smeltende ijssculpturen aan plafond Bart Mertens

03 december 2018

17u50 3 Leuven STUK Studio in de Naamsestraat in Leuven krijgt binnenkort een bijzondere kunstenares op bezoek. Niemand minder dan de bekende Tomoko Sauvage uit Japan komt langs met haar installatie ‘Curved Water’. Of ook: smeltende ijssculpturen aan het plafond met een betoverende galm.

Hydromantiek on the rocks…Zo omschrijft STUK de kunst van Tomoko Sauvage. De Japanse raakte immers zo geobsedeerd door water dat ze er een instrument van maakte. En aangezien het tijdens Wintertijd niet koud genoeg kan zijn, presenteert STUK op 14 december haar installatie ‘Curved Water’. “Smeltende ijssculpturen bungelen aan het plafond, badend in een feeëriek licht. Het smeltende ijs druppelt in porseleinen kommen met een betoverende galm als resultaat. Doorheen de druppels, bubbels en onderwatergeluiden weeft Tomoko haar eigen electronica. Curved Water is een streling voor het oog en voor het oor”, zegt Caroline Henderickx van kunstencentrum STUK. Meer info: www.stuk.be