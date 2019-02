Opschorting voor slagen na feestnacht KAR

06 februari 2019

09u58 0 Leuven Een dertiger uit Leuven heeft opschorting van straf gekregen voor opzettelijke slagen.

Het slachtoffer belde op 12 juni 2016 vanuit café De Weerelt op de Oude Markt in Leuven naar de politie. Agenten troffen de man aan met bebloed aangezicht en een gezwollen oogkas. De man was na een feestnacht mee afgezakt naar de winkel van de dertiger op de Bondgenotenlaan. Daar kwam het tot een handgemeen tussen de eigenaar en het slachtoffer, dat hardhandig de winkel werd uitgezet. De dertiger gaf toe dat hij de man bij de kraag had gevat nadat die zijn vriendin had lastiggevallen. De rechter achtte de feiten bewezen. Hij gaf T.K. opschorting van straf gedurende drie jaar. K. moet het slachtoffer een schadevergoeding van goed 2.500 euro.