Oproep: stuur uw sneeuwvideo of -foto naar HLN Bekijk hieronder de fotoreportage over de sneeuw Bart Mertens

30 januari 2019

13u30 0 Leuven In de regio Leuven zijn tot op heden geen problemen ontstaan door de sneeuw. De strooidiensten reden vannacht al uit en hebben alles onder controle op de opvallend rustige wegen in en rond de stad. Deze namiddag staat er alvast veel sneeuwpret op het programma. HLN publiceert graag uw video of foto…

De Leuvense strooiwagens hebben er een drukke nacht opzitten maar die inspanningen hebben geloond. De stad werd wakker onder een mooi wit tapijt maar de wegen waren berijdbaar dankzij 15 ton strooizout. “De strooiwagens redden afgelopen nacht al uit om de wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Het stadsbestuur heeft aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om de fietspaden langs de gewestwegen en de ring sneeuw- en ijzelvrij te houden”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). Ondertussen valt er nog steeds lichte sneeuw in Leuven maar van tien tot vijftien centimeter is zeker nog geen sprake. Voor de kinderen breekt er alvast een fijne woensdagnamiddag met veel sneeuwpret aan. Nog een oproep: stuur gerust uw sneeuwvideo door naar onze krant. Dat kan op het e-mailadres video@hln.be. Alvast bedankt voor jullie gewaardeerde bijdragen om een dag vol sneeuwpret mooi in beeld te brengen. Ook bijzondere foto’s zijn meer dan welkom. Die kan je sturen naar ba_mertens@hotmail.com.