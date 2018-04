Oprit Wilsele afgesloten tot september 10 april 2018

De oprit van de E314 aan het Vuntcomplex in Wilsele wordt afgesloten door werkzaamheden. Pas begin september zal de oprit opnieuw gebruikt kunnen worden. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, moeten via de oprit van Holsbeek of Herent.





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is sinds gisteren aan de slag op het viaduct in Wilsele. Dat heeft de komende maanden grote gevolgen voor autobestuurders die in Wilsele de oprit nemen richting Brussel. Die zal pas terug openen in september. AWV raadt bestuurders aan om gebruik te maken van nabijgelegen opritten. "Tot het einde van de eerste fase van de werkzaamheden in september zal de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20) van de E314 in de rijrichting van Brussel afgesloten zijn. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, zullen gebruik moeten maken van de oprit van Holsbeek (nr. 21) of Herent (nr. 18). Er zal sowieso meer hinder zijn dan gewoonlijk want de op- en afritten van Herent en Holsbeek worden in de situatie zonder werkzaamheden ook al druk gebruikt", laat AWV optekenen.





In de eerste fase tot begin september pakt men de rijrichting Brussel aan. In het voorjaar van 2019 wordt de tweede fase in de rijrichting Lummen uitgevoerd. De werkzaamheden zullen ook tijdens de spitsuren hinder veroorzaken. Tijdens de eerste fase zal er vooral sprake zijn van vertragingen tijdens de avondspits. (BMK)