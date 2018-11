Oppositiepartij N-VA pleit voor minder politieke mandaten in vzw’s en gemeentebedrijven: “Vergaderen kan ook met minder” Bart Mertens

15 november 2018

17u05 0 Leuven N-VA Leuven pleit voor een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie en minder mandaten. “Op Vlaams niveau hebben we al werk gemaakt van een vermindering van het aantal mandaten in raden van bestuur van intercommunales. Dat zal ook een weerslag hebben op Leuven. Maar we willen diezelfde oefening ook toepassen op vzw’s die van het stadsbestuur afhangen”, zegt Lorin Parys van N-VA.

Naast de gemeenteraad bevolkt het Leuvense stadsbestuur vandaag zo’n 250 tal zitjes in 2 autonome gemeentebedrijven en 8 extern verzelfstandigde agentschappen zoals Leuvenement vzw en Bloesemboompjes vzw. Daarnaast is er ook nog sprake van meer dan 10 intergemeentelijke samenwerkingen zoals InterLeuven of InterRio en bijna 30 vzw’s zoals Leuven2030, KunstLeuven of Brabanthal.

Een deel van die functies is bezoldigd, een aanzienlijk deel ook niet. Oppositiepartij N-VA stelt nu voor om het aantal bestuurders in bovengenoemde organen te verminderen.

“Een nieuwe bestuursperiode is een goed moment om Leuven op een andere manier te besturen”, zegt Lorin Parys van N-VA. “Met een 40-tal vzw’s van de stad of vzw’s waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is, wordt het moeilijk om een goed overzicht te houden op het beleid. N-VA stelt voor om het aantal vzw’s tegen het licht te houden en het aantal bestuurders te verminderen. Er is geen goede reden om 16 bestuurders aan te duiden in Leuvense vzw’s. Vergaderen kan ook met minder bestuurders.”

In één adem stelt de oppositiepartij ook voor om het aantal commissies terug te brengen tot één per schepen. “Het zou ook een goede zaak zijn om alle bevoegdheden rond mobiliteit onder te brengen bij één schepen”, aldus Zeger Debyser van N-VA. “Verder vinden we dat er in het kader van meer transparantie een plaats zou moeten zijn voor de oppositie in elk bestuursorgaan. Vandaag maakt bijvoorbeeld geen enkel oppositielid deel uit van de raad van bestuur van LKN, terwijl die vzw belast is met de uitvoering van de klimaatdoelstellingen. Daar worden dus belangrijke beslissingen genomen die nu aan democratische controle ontsnappen.”

Ik pleit voor een vragenuurtje voor burgers voor elke gemeenteraad Lorin Parys, N-VA

Tot slot legt N-VA nog enkele andere voorstellen op tafel zoals meer informatie voor de burger over de gemeenteraad. “We denken bijvoorbeeld aan een vragenuurtje voor burgers voor elke gemeenteraad en livestream met video van elke zitting. Op die manier kan de burger beter volgen wat er zich allemaal afspeelt in de gemeenteraad. Het zou ook niet slecht zijn om de spreektijd in de gemeenteraad te beperken in duurtijd zodat de zittingen efficiënter kunnen verlopen”, besluit Lorin Parys.