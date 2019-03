Oppositiepartij N-VA omschrijft aanpak duur wonen in Leuven als ‘Win For Life’: “Gelukkigen die grond gratis krijgen en rest blijft op honger zitten” Bart Mertens

10 maart 2019

14u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur wil met de oprichting van een ‘Community Land Trust’ tegemoet komen aan de nood aan betaalbare woningen in Leuven. Lees: je krijgt de grond gratis en betaalt enkel de woning. Volgens oppositiepartij N-VA zit er een gevaarlijk addertje onder het gras. “Het mag geen ‘Win for Life’ worden voor wie het geluk heeft zo’n woning op de kop te tikken, terwijl honderden andere gezinnen in dezelfde situatie op hun honger blijven zitten”, klinkt het kritisch.

Community Land Trust…of ook: je betaalt voor je woning, maar niet voor de grond. Voor het nieuwe stadsbestuur is dat systeem één van de sleutels om de deur te openen naar betaalbaar wonen in Leuven. Dat is dringend nodig, want de woningprijzen in de universiteitsstad blijven de pan uit swingen. Leuven was en blijft met veel voorsprong de duurste centrumstad van Vlaanderen.

Volgens de meest recente cijfers van de Notarisbarometer (2018, nvdr.) tel je gemiddeld 362.800 euro neer voor een woning in Leuven. Kersvers schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) beseft dat het tijd is om in te grijpen en ziet in Community Land Trust (CLT) minstens een deel van de oplossing. “Om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken, bestaat niet één oplossing, maar moeten we innovatief te werk gaan. Er komen ook nog andere maatregelen aan, maar dankzij Community Land Trust geven we gezinnen met een lager inkomen toegang tot betaalbare koopwoningen. Door grond te bewaren in een gemeenschap ontwikkelt de stad formules van betaalbaar wonen in een context met sterk stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken.”

Kritisch

De oppositiepartij is blij dat het systeem van Community Land Trust in beeld komt in Leuven, maar is ook kritisch. “CLT stond ook in ons woonprogramma en het is goed dat het stadsbestuur nu een studie laat uitvoeren”, zegt Frieda Aerts van N-VA. “Wel jammer dat de resultaten van die studie pas binnen een jaar bekend zullen zijn terwijl de voorbeelden van CLT voor het rapen liggen in steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent. En ondertussen slaat de vlam vrolijk in de pan op de Leuvense woningmarkt…”

En ondertussen slaat de vlam vrolijk in de pan op de Leuvense woningmarkt… Frieda Aerts van N-VA

Lorin Parys (N-VA) waarschuwt ook voor een gevaarlijk addertje onder het gras. “CLT mag geen ‘Win for Life’ worden voor wie het geluk heeft zo’n woning op de kop te tikken, terwijl honderden andere gezinnen in dezelfde situatie op hun honger blijven zitten. Het stadsbestuur zal naast CLT ook enkele algemene maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat Leuven een stad wordt van rijken en armen. De rijken kunnen een woning kopen, omdat ze over voldoende financiële middelen beschikken en de armen verwerven een eigen woning, omdat ze op steun van de stad kunnen rekenen. Maar wat met de middengroep die het alsmaar moeilijker krijgt op de Leuvense woningmarkt? Die mensen verdienen te veel voor een sociale woning en komen niet in aanmerking voor Community Land Trust.

Het grote wonder bestaat niet maar we moeten ook de middengroep steunen die tussen wal en schip valt in het huidige beleid Lorin Parys van N-VA

Geen wonderoplossing

Of ook: mensen met een gemiddeld inkomen vallen tussen wal en schip. Blijft de vraag: heeft N-VA zelf een wonderoplossing in de aanbieding voor die middengroep? “Het grote wonder bestaat inderdaad niet, maar toch moeten we de middengroep ook steunen in hun verlangen naar een eigen woning in Leuven. Dat kan je doen door de onroerende voorheffing voor jonge kopers drie jaar lang kwijt te schelden. Het zou ook goed zijn om de huidige bouwverordening aan te passen. Nu moet de gemiddelde oppervlakte van een appartement in een gebouw 90 vierkante meter zijn, maar Leuven telt veel alleenstaanden. Maak die gemiddelde oppervlakte kleiner zodat ook alleenstaanden toegang krijgen tot betaalbare wooneenheden in Leuven. Tot slot kan de stad Leuven de projectontwikkelaars ook verplichten om twintig procent van hun aanbod voor te behouden voor Leuvenaars met een modaal inkomen.”