Oppositiepartij N-VA hoort alarmbellen rinkelen: “Als een vaste waarde zoals Mafrans stopt dan loopt het serieus fout” Bart Mertens

28 maart 2019

14u00 0 Leuven De nakende sluiting van Kookhuys Mafrans lokt zoals verwacht straffe reacties uit bij de Leuvense oppositiepartij N-VA. Katrien Houtmeyers en Lorin Parys horen naar eigen zeggen alarmbellen rinkelen voor de Leuvense middenstand. “Het is geen vijf voor twaalf maar vijf na twaalf”, klinkt het.

De Leuvense oppositiepartij N-VA waarschuwt al enkele jaren voor de grote leegloop van het centrum. Voor N-VA is geplande sluiting van Kookhuys Mafrans het zoveelste alarmsignaal. “Als vaste waarden zoals Mafrans stoppen met handel in de binnenstad dan loopt het serieus fout”, zegt Katrien Houtmeyers van N-VA. “De handel is en blijft een belangrijk onderdeel van ons socio-economisch weefsel. Hopelijk ziet het stadsbestuur deze problematiek onder ogen en brengt de komende legislatuur een betere ondersteuning voor de lokale handel. Soms krijg ik de indruk dat ik in de woestijn blijf roepen…De sluiting van Mafrans komt bovenop de sluiting van meerdere zaken op de Bondgenotenlaan.”

Ook partijgenoot Lorin Parys maakt zich ernstige zorgen. “We hebben met N-VA Leuven een handelsplan voorgesteld om ervoor te zorgen dat Leuven een bruisende shoppingstad kan blijven. Er is een aanpassing nodig aan het circulatieplan maar ook het invoeren van het eerste uur gratis ondergronds parkeren is belangrijk zodat de mensen weten dat ze nog welkom zijn in Leuven.”

