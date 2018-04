Oppositie en meerderheid botsen over financiën 24 april 2018

02u46 0 Leuven Leuven heeft opnieuw sterke financiële resultaten neergezet. Dat zegt schepen Carl Devlies (CD&V), die verwijst naar een rapport van het onafhankelijke Belfius. Maar de oppositie ziet dat toch anders.

"De stadsrekening van 2017 toont een mooi overschot (34 miljoen euro, red.), een daling van de schuld (11 miljoen euro, red.), een hoog investeringsritme en een gedaalde fiscaliteit", zegt Devlies, die bevoegd is voor Financiën. "In het rapport van Belfius worden de centrumsteden met elkaar vergeleken en Leuven komt goed uit die vergelijking."





Kwistig

Leuven doet het financieel inderdaad heel goed, met een overschot van 89 euro per inwoner. Het gemiddelde voor alle centrumsteden bedraagt 60 euro. In Leuven is er ook sprake van een realisatiegraad van 64,8 procent, tegenover een gemiddelde van 61,5 procent. Maar toch ziet de oppositie dat anders. Rik Daems (Open Vld) stelt dat het bestuur kwistig omspringt met publieke middelen. "Het is wellicht prettig om evenementen te organiseren, maar het gaat er de laatste tijd ook wel wat over", aldus Daems. "De meerderheid zou zich beter meer bezighouden met kerntaken zoals bereikbaarheid, veiligheid, en fatsoenlijke straten en stoepen. Een stadsbestuur is geen evenementenbureau."





Dure stad

Ook N-VA is kritisch. "Leuven haalt per inwoner veel meer belastingen op dan andere centrumsteden", zegt Zeger Debyser. "Dit is een dure stad. Het circulatieplan dreigt een taxatieplan te worden, want men begroot miljoenen euro's aan extra inkomsten dankzij de ANPR-camera's. Ondertussen swingen de personeelskosten en werkingssubsidies de pan uit. En ja, ook de uitgaven in verkiezingstijd voor feestjes, zoals bijvoorbeeld festival And&, roepen vragen op."





Burgemeester Tobback reageert strijdvaardig. "De oppositie is niet ter goeder trouw. De waarheid is dat Leuven een modelstad is inzake financiën en belastingen." (BMK)