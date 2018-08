Oppositie blijft kritisch over parking 25 augustus 2018

De aankoop van de resterende 585 plaatsen in parking De Vaartkom blijft de gemoederen beroeren in de Leuvense politiek. De schepen van Financiën blijft de aankoop ter waarde van 6,5 miljoen euro verdedigen maar bij de oppositie weerklinkt een heel ander verhaal. Hoewel er juridisch-technisch niets mis is om het aankoopbedrag voor 1,5 miljoen euro te financieren met het overschot van 2,9 miljoen euro dat oorspronkelijk was voorzien om een eventueel tekort van het OCMW bij te passen, blijven de kopstukken erop hameren dat er betere opties waren.





"Waarom laat het stadsbestuur dat overschot niet gewoon bij het OCMW zodat de zwakkeren in onze samenleving beter ondersteund kunnen worden? Ik begrijp niet dat je als socialist of christendemocraat kan goedkeuren dat een deel van dat geld naar de aankoop van een parking gaat", zegt lijstrekker Rik Daems van Open Vld. Ook Lorin Parys van N-VA sluit zich aan bij dat betoog. "Met 1,5 miljoen euro kan je veel doen voor de zwakkeren in onze samenleving maar de huidige coalitie financiert er liever een leegstaande parking mee", klinkt het. Schepen Carl Devlies blijft ondertussen benadrukken dat de aankoop van de parkeerplaatsen kadert in het beleid van randparkings om de Leuvense mobiliteit te verbeteren in de toekomst. (BMK)