Opnieuw zinkgat in centrum: ditmaal in Parijsstraat ADPW

16 januari 2019

12u55 0 Leuven Voor de tweede keer in een week tijd is er een zinkgat ontstaan in de binnenstad. Daar waar er vorige week een zinkgat was in de Tiensestraat, was woensdag de Parijsstraat aan de beurt. Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) blijft de verkeershinder beperkt tot twee dagen. Tot die tijd blijft een deel van de Parijsstraat afgesloten.

“De riolering is beginnen lekken en dat heeft voor een uitspoeling van de grond gezorgd. Volgens de arbeiders van de stad zou dit euvel binnen de twee dagen verholpen moeten zijn. We gaan van de gelegenheid gebruik maken om de Parijsstraat te inspecteren met een rioolcamera. Dan zal het duidelijk worden of we de straat in de toekomst verder zullen moeten open leggen of niet”, vertelt schepen Dirk Vansina.

Het kruispunt van de Tiensestraat en Vesaliusstraat is momenteel nog altijd afgesloten nadat er vorige week een zinkgat is ontstaan. “Het gaat om een gat van drie meter diep, met een doorsnede van een meter. Voor alle veiligheid werd de straat afgesloten”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

“De riolering is ook daar lek en dat heeft voor een uitspoeling van de grond gezorgd”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Het is te gevaarlijk om nu langs het kruispunt Tiensesestraat-Vesaliusstraat te rijden. Daarom is de straat afgesloten en moet al het verkeer, dus ook de bussen van De Lijn, omrijden via de Maria Theresiastraat. Er is een aannemer gevonden en na inspectie van de riolering met de camera is er besloten om een groter deel van de riolering, in de richting van de Ring, mee te vernieuwen om problemen in de toekomst te vermijden. De werken zullen wellicht twee tot drie weken duren.”

Het zinkgat ontstond vermoedelijk door slijtage, aangezien het om oude rioleringen gaat.

Toeval

Rest de vraag: is dit toevallig? Of is er meer aan de hand? “Leuven heeft een heel dicht netwerk van riolen. Een groot deel van dat netwerk is vernieuwd, maar er is ook nog een groot deel van oude makelij en dat zal op termijn allemaal vervangen moeten worden. Maar twee zinkgaten op korte tijd, dat is een combinatie van toeval en van de overvloedige regenval van de laatste dagen”, klinkt het bij schepen Vansina.

Eerdere zinkgaten

Het is niet de eerste keer dat er in de Tiensestraat een gat in het wegdek ontstaat. In juni 2017 gebeurde dit ook al eens. Toen ontstond er een gat met een diepte van zowat twee meter. Ook toen moest het verkeer omrijden via de Maria Theresiastraat, met heel wat verkeershinder tot gevolg.

Begin februari vorig jaar, ontstond er een zinkgat van een meter op een meter op het kruispunt van de Kapucijnenvoer met de Biezenstraat aan de beurt. Daardoor moest het verkeer rond van het Sint-Jacobsplein omrijden. Ook toen zorgde dat voor de nodige verkeershinder.