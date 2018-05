Opnieuw vrachtwagen vast onder Duitse Brug 12 mei 2018

Aan de Duitse Brug op de Aarschotsesteenweg in Wilsele is vrijdagvoormiddag omstreeks 10.45 uur een vrachtwagen vast komen te zitten onder de Duitse Brug. De vrachtwagen met Oostenrijkse nummerplaat was onderweg in de richting van Leuven, toen hij vast kwam te zitten. Toen de bestuurder een slag hoorde, stapte hij onmiddellijk uit de vrachtwagen en ging hij de schade bekijken. Uiteindelijk wist de bestuurder zelf weg te rijden, met heel wat schade aan de bovenkant van de vrachtwagen tot gevolg. (ADPW)