Opnieuw valse briefjes van 50 euro in omloop 14 april 2018

Een jongeman heeft woensdagmiddag in een apotheek in het centrum van Leuven betaald met een vals briefje van 50 euro. Hij kocht iets voor een klein bedrag en kreeg wisselgeld terug. Even later bemerkte de zaakvoerster dat het om vals geld ging.





De voorbije maanden werd door telkens andere personen al verschillende keren geprobeerd met valse briefjes van 50 te betalen. Een paar keer lukte dat ook. (ADPW)