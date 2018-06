Opnieuw vals geld opgedoken 14 juni 2018

In een krantenwinkel in de Tiensestraat dook er dinsdag vals geld op. Het briefje van 50 euro werd door een onbekende klant in de winkel uitgegeven en later uitgekeerd aan een 21-jarige man uit Leuven. Deze jongeman stelde vast dat het geld vals was en verwittigde de politie. In een bakkerij op de Koning Albertlaan in Kessel-Lo was enkele dagen geleden ook al een valsmunter actief. De man betaalde een kleine aankoop met een briefje van 100 euro. Na controle bleek dit briefje vals te zijn, maar de man had de winkel toen al verlaten. De politie werd gebeld en er werd een proces-verbaal opgesteld. Dit jaar heeft de politie van Leuven al 22 processen-verbaal opgesteld in het kader van vals geld. Vooral briefjes van 50 euro zijn populair onder valsmunters, maar ook briefjes van 100 euro zijn in omloop. De valsmunters doen vaak kleine aankopen met grotere coupures om op die manier zo veel mogelijk echt wisselgeld te kunnen krijgen. Vals geld kan herkend worden door te voelen, te kantelen en goed te kijken. Er zijn ook verschillende technische hulpmiddelen op de markt om vals van echt geld te onderscheiden. Het wordt aangeraden om steeds de politie te verwittigen wanneer iemand vals geld ontdekt. (ADPW)