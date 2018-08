Opnieuw truck vast onder Duitse brug 20 augustus 2018

Aan de Duitse Brug op de Aarschotsesteenweg (N19) in Wilsele was het afgelopen zaterdag om negen uur andermaal prijs. Een vrachtwagen had er zich vast gereden. De locatie staat al even bekend als struikelpunt voor trucks en hun te hoge lading.





De bestuurder van een vrachtwagen schatte de afstand tussen de container die hij vervoerde en de brug verkeerdelijk in. Door de klap kwam de container, bedoeld om in te zetten op een kamp van een Lindense jeugdvereniging, deels van de truck los. De schade aan de brug of het wegdek bleef beperkt. De truck en container werden door een gespecialiseerde firma getakeld. Ter plaatse regelde de Leuvense politie het verkeer en liet de wagens beurtelings langs rijden.





(SVDL)