Opnieuw inbraak vastgesteld in Wilsele ADPW

05 december 2018

13u43 0

Onbekenden hebben dinsdagnacht ingebroken in een magazijn achteraan een woning in de Kwadenhoekstraat in Wilsele. De eigenaar stelde woensdagmorgen vast dat de deur was open gebroken. De daders gingen er met heel wat werkmateriaal vandoor waaronder een slijpschijf en een boormachine.