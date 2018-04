Opnieuw geblunder met Shop&Go AANNEMER INSTALLEERT TE WEINIG SENSOREN ÉN OP VERKEERDE PLEK KIM AERTS

21 april 2018

02u46 0 Leuven Sinds deze week zijn de Shop&Go-plaatsen aan het Smoldersplein in Leuven eindelijk uitgerust met sensoren om de parkeertijd te registreren. Alleen plaatste de aannemer bij de helft ervan te weinig sensoren én op de verkeerde plek. Men kan er dus nog altijd gratis onbeperkt parkeren.

De tien nieuwe Shop&Go-plaatsen aan het Smoldersplein zijn sinds deze week geïnstalleerd maar opnieuw kunnen parkeerwachters niet overal optreden bij wie langer dan 45 minuten parkeert. Twee van de nieuwe Shop&Go-plaatsen tegenover het gerechtsgebouw blijken na de aanpassingswerken helemaal niet voorzien van een sensor. Terwijl op 1 parking zelfs twee sensoren in de grond zijn gestoken maar die liggen dan weer te ver uit elkaar waardoor je er met je auto noodgedwongen tussen moet parkeren. Net als op de andere twee parkings liggen de sensoren tegen de witte lijn terwijl dat centraal zou moeten zijn. De parkeerwachters maakten eveneens melding bij de stad van de misplaatste sensoren. Dirk Robbeets, schepen van Openbare Werken, is op de hoogte maar wijst naar de aannemer. "Die is op eigen houtje de sensoren komen steken en heeft niet gewacht op de uitlijning. Onze signalisatiedienst kon alleen maar vaststellen dat er vier in plaats van vijf sensoren geïnstalleerd waren en dat er geen rekening werd gehouden met de juiste inplanting", verduidelijkt de schepen. "De aannemer heeft nu de opdracht gekregen om alles terug uit te breken en om op eigen kosten de herstelling uit te voeren."





Eerder al voer tot discussie

De Shop&Go-plaatsen waren eerder al voer tot discussie. Eind vorige maand werd de parkeertijd er, op vraag van de handelaars, verlengd van 30 naar 45 minuten. Die aanpassing ging gepaard met een nieuwe indeling van de Shop&Go-plaatsen aan het Smoldersplein en de Vaartstraat. In totaal werden er daar vijf Shop&Go-plaatsen geschrapt terwijl er dertig meter verder, aan de overkant van het gerechtsgebouw, tien extra Shop&Go-plekken kwamen. Daarvoor moesten ook nieuwe sensoren in de grond geplaatst worden omdat op de oude Shop&Go's de sensoren - die er amper vijf maanden in de grond staken - niet gerecupereerd konden worden. "Weggesmeten geld", klonk het toen bij opposiepartij N-VA. Die kaartten eerder al aan dat de langere parkeertijd van 45 minuten in combinatie met sensoren niet wettelijk zou zijn. Maar daar werd uiteindelijk geen gevolg aan gegeven.





45 minuten gratis parkeren

Als alle sensoren op het Smoldersplein kortelings correct ingeplant én actief zijn, kan je er net als op alle andere Shop&Go's tussen 9 en 18 uur 45 minuten gratis parkeren om een snelle boodschap te doen.