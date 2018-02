Opnieuw fietspad op Lüdenscheidsingel NA VELE JAREN WACHTEN: WERKEN STARTEN NA ZOMER BART MERTENS

03 februari 2018

03u00 0 Leuven Minister Ben Weyts (N-VA) heeft het dossier van de bushalte en het fietspad langs de Lüdenscheidsingel in Leuven gedeblokkeerd. Na de zomer zouden de werkzaamheden al van start kunnen gaan want een heraanbesteding blijkt nu toch niet nodig.

Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke woestijn kunt trekken. Dat citaat van wijlen Phil Bosmans is zeker van toepassing in het dossier over het langverwachte fietspad en een nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel. Voor de inwoners van Wilsele-dorp - maar ook voor veel andere inwoners van Leuven - leek het wel een eeuwigheid te duren vooraleer er positief nieuws kwam in het dossier, maar nu is het eindelijk zover. "Minister Ben Weyts (N-VA) heeft het dossier eigenhandig gedeblokkeerd. AWV en De Lijn hebben besloten om een nieuwe halte op de Lüdenscheidsingel te bouwen", laat Lorin Parys, kandidaat-burgemeester voor N-VA in Leuven optekenen. "Dat is bijzonder goed nieuws voor Leuven. De werkzaamheden aan de halte en het fietspad kunnen na de zomer al beginnen en zullen ongeveer een jaar duren. De halte zal er komen tussen de Pompstraat en de Singel, ter hoogte van de Albert Woutersstraat."





Al erg lang aan het wachten

Ondanks de positieve evolutie blijft het toch merkwaardig dat het dossier zo lang bleef aanslepen. "Wilsele-Dorp wacht inderdaad al lang op een nieuwe bushalte ter hoogte van de Pompstraat. En heel Leuven wacht al jaren op een fietspad langs de ring", geeft Parys toe. "Omdat er lang discussie was over waar de bushalte kon komen, liep het fietspad over de singel ook vertraging op. In de bouwvergunning waren beiden immers aan elkaar gekoppeld. Het gevaar bestond dat door de koppeling van het fietspad aan de bushalte de werken opnieuw moesten worden aanbesteed. De nieuwe aanbesteding voor de halte en het fietspad zat vast bij de financiële waakhond van de Vlaamse overheid, de Inspectie van Financiën. Een heraanbesteding van de werken is echter niet langer vereist en daardoor kan er al na de zomer gewerkt worden aan het project."





Het lokale actiecomité en de stad Leuven verwelkomen het goede nieuws met open armen. Voor schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) komt er na vele jaren een einde aan een lange lijdensweg van vergaderingen zonder al teveel resultaat op het terrein.





Proefopstelling

"Ik ben echt blij voor de Leuvenaar. Mede dankzij de druk die zowel het actiecomité als de stad Leuven bleef zetten op het dossier kunnen we eindelijk uitkijken naar veilige verbindingen. De Lüdenscheidsingel wordt ter hoogte van de nieuwe bushalte op één rijstrook gebracht. In een eerste fase komt er een proefopstelling om na te gaan wat de invloed zal zijn op het andere verkeer. Pas daarna wordt er een definitieve regeling voorzien maar het belangrijkste is dat er eindelijk groen licht is in het dossier."





Volgens Parys worden er nog meer maatregelen voorzien om de veiligheid te garanderen. "De regeling van de lichten aan de afrit wordt aangepast om een vlotte afwikkeling van het verkeer mogelijk te maken", klinkt het. "De pechstrook wordt omgevormd tot een perron voor de bus. Als de proefopstelling tot files zou leiden dan zal de snelheidslimiet op dat deel van de ring gereduceerd worden tot 50 km/uur en zal de bus halt houden op de rijstrook."