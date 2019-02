Opnieuw busverkeer in Leuven, getuigenis legt onvrede bloot: “30 chauffeurs tekort!” Bart Mertens

14 februari 2019

09u40 0 Leuven Vanmorgen werden de poorten van de stelplaats van De Lijn in Leuven nog geblokkeerd door actievoerders maar ondertussen duiken er stilaan bussen op in het straatbeeld. Uit een getuigenis van een Leuvense buschauffeur blijkt dat de onvrede hoog zit, al werden de poorten van de stelplaats wel vrij gegeven ondertussen.

Er reden vanmorgen geen bussen uit bij De Lijn in Leuven nadat de poorten van de stelplaats geblokkeerd werden door wagens van actievoerders. Dat lag in de lijn der verwachting want de vakbonden hadden een stakingsaanzegging ingediend. Ondertussen zijn de poorten van de stelplaats in Leuven vrij gegeven en duiken de eerste bussen op in het straatbeeld. Daarmee is de onvrede bij de chauffeurs echter niet van de baan, zoals blijkt uit een anonieme getuigenis van een Leuvense chauffeur. “Enkel en alleen in Leuven zijn er 30 buschauffeurs tekort”, klinkt het. “Dag na dag worden er ritten niet gereden, vooral lijn 2 en de ringbus omdat het op die drukke lijnen minder opvalt als er één rit niet wordt gereden. De directie weigert zo goed als alle aanvragen voor verlof. Nochtans was er een afspraak dat geweigerd verlof van 2018 alsnog opgenomen kon worden in 2019 maar ook die overeenkomst houdt geen stand. Het is niet onlogisch dat chauffeurs op zoek gaan naar een andere werkgever in zo’n arbeidsomstandigheden. Het loopt leeg bij De Lijn. Zelfs mensen met een anciënniteit van 20 jaar nemen het risico om elders aan de slag te gaan. Dat zegt toch genoeg.”