Opnieuw betaald met vals briefje van 50 euro 16 april 2018

02u25 0

Er dook zaterdagnamiddag weer een vals briefje van 50 euro op in Leuven. Deze keer bij een dagbladhandelaar in de Tiensestraat waar een onbekende klant met het vals geld betaalde. De politie onderzoekt de zaak verder. Woensdagmiddag werd er ook al met een vals briefje van 50 euro betaald in een apotheek in het centrum van Leuven. De man in kwestie kocht iets voor een klein bedrag en kreeg wisselgeld terug. Even later bemerkte de zaakvoerster dat het om vals geld ging. De voorbije maanden werd door telkens andere personen al verschillende malen geprobeerd met valse briefjes van 50 euro te betalen. In een aantal gevallen lukte dat ook. (ADPW)