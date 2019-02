Opmerkelijk: voor het eerst rondleidingen in Arabisch tijdens Artefact Openingsweekend goed voor 2.823 kunst- en muziekliefhebbers Bart Mertens

26 februari 2019

19u30 0 Leuven Het Leuvense festival Artefact is het voorbije weekend goed van start gegaan met 2.823 kunst- en muziekliefhebbers. En ook over het handelsmerk van Artefact –gratis rondleidingen op maat - is er opmerkelijk nieuws want voor het eerst kan je een rondleiding krijgen in het Arabisch. “STUK is een internationaal huis en meertaligheid sluit naadloos aan bij het thema migratie en ontmoeting”, zegt directeur Steven Vandervelden.

De feestelijke opening van Artefact was meteen een schot in de roos. Talrijke bezoekers, waaronder schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) en vicerector Bart Raymaekers, maakten dankbaar gebruik van de eerste expo-rondleidingen. Intussen ging een goedgevulde Labozaal uit de bol op de tonen van het Leuvense Partners, de Amerikaanse componist Colin Self en de Belgisch-Congolese dj-producer Nkisi. Het resultaat? Liefst 2.823 tevreden kunst- en muziekliefhebbers tijdens het openingsweekend.

STUK is een internationaal huis en we willen dat onze bezoekers zich thuis voelen Steven Vandervelden, directeur STUK

Voor directeur Steven Vandervelden is dat uiteraard goed nieuws maar er is nog meer te vertellen want Artefact pakt uit met een opmerkelijke primeur. Voor het eerst kunnen bezoekers een rondleiding krijgen in het Arabisch. “Het handelsmerk van Artefact zijn de gratis rondleidingen met gids, op maat van groepen en families”, zegt directeur Steven Vandervelden. “Dit jaar werden er al 250 rondleidingen aangevraagd in het Engels en het Nederlands maar voor het eerst kan je je ook laten rondleiden in standaard Arabisch. STUK is een internationaal huis en we willen dat onze bezoekers zich thuis voelen. In het verleden organiseerden we ook al rondleidingen in Italiaans, Zweeds, Frans, Duits en Spaans. Dankzij enkele enthousiaste gidsen kan het nu ook in Arabisch. Die meertaligheid sluit overigens naadloos aan bij het thema van Artefact: beweging, migratie en ontmoeting. En er is nog een tweede primeur want we bieden ook rondleidingen aan in ‘eenvoudig Nederlands’ onder leiding van gidsen met ervaring in taaleducatie. Deze zijn vooral gericht op nieuwkomers, expats, internationale studenten en mensen die Nederlands willen leren. De drempel om van kunst te genieten moet laag blijven voor iedereen.” Meer info: rondleiding@stuk.be