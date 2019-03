Opmerkelijk: peuters en kinderen genieten met volle teugen van Leuven Jazz Bart Mertens

27 maart 2019

13u15 0 Leuven Editie 7 van ‘Leuven Jazz’ zit erop. Ruim 7.000 liefhebbers genoten elf dagen lang van een gevarieerde én vooral toegankelijke editie. “De vibe was overal in de stad”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Een stevige gitarenset van IH8 Camera plaatste het slotakkoord onder de zevende editie van ‘Leuven Jazz’. Elf dagen lang genoten 7.121 bezoekers van het gevarieerde jazzfestival. Hoogvliegers waren onder meer het pianoduo Iyer & Taborn, het Belgische Dans Dans, de acid-jazz van Incognito, gitarist Julian Lage en het meeslepende The Breath. De 40ste ‘B-Jazz International Contest’ werd gewonnen door het Brusselse septet Aishinka.

The Jungle Book

Naar goede gewoonte serveerde het festival op de slotzondag gratis huiskamerconcerten verspreid over heel de stad. De intieme setting maakt het voor velen een ongedwongen (her)ontdekking van het genre. Met onder meer het nieuwe trio van Nicolas Thys, het Piet Verbist Quartet, Nabou en Thomas Champagne Random House waren ook hier vooral straffe Belgische muzikanten te bewonderen. Ook families met jonge kinderen wisten ‘Leuven Jazz’ duidelijk te smaken. Het jazzconcert ‘Glimp’ voor peuters, de Disney-klassieker ‘The Jungle Book’ en de ‘Thelonious’-productie van Zonzo Compagnie met livemuziek van De Beren Gieren speelden voor uitverkochte en enthousiaste zalen.

Editie 2020

Schepen van cultuur Denise Vandevoort vat het festival treffend samen: “Leuven Jazz vulde concertzalen, clubs, huiskamers, boten en filmzalen ... de vibe was overal in de stad. Ik ben dan ook erg trots op de vele partners die er, onder aanvoering van cultuurcentrum 30CC, een groot feest van maakten. Samen met de vele jazzfans kijk ik dus nu al uit naar de achtste editie in 2020 van 19 tot en met 29 maart.”

