Opmerkelijk: alternatief Bruulparking mogelijk op enkele meters van afgevoerde locatie… Bart Mertens

12 februari 2019

19u18 0 Leuven De stad Leuven laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor boven- en ondergronds parkeren op de site van Interleuven aan de Brouwersstraat. Het nieuwe bestuur ziet er mogelijk een kleiner alternatief in voor de afgevoerde parking onder park De Bruul. Opmerkelijk gegeven: het gebouw van Interleuven ligt op enkele meters van het park…

Parking De Bruul sneuvelde zoals verwacht vrijwel meteen nadat op 14 oktober 2018 de rangen werden gesloten tussen sp.a, CD&V en Groen voor de nieuwe coalitie. Niet onlogisch want Groen was al vele jaren een fervent tegenstander van de geplande ondergrondse parking onder park De Bruul. Exit Bruulparking dus, maar daarmee was het parkeerprobleem in de benedenstad niet van de baan, zeker niet met het oog op een nieuwe podiumkunstenzaal op de nabijgelegen Hertogensite. Het nieuwe stadsbestuur zoekt nu alternatieve locaties en één van die locaties zou de site van Interleuven in de Brouwersstraat kunnen worden in de toekomst. Meer concreet wil de stad Leuven twee scenario’s laten onderzoeken: één waarbij minstens een deel van de parkeerplaatsen bovengronds wordt gerealiseerd in een parkeergebouw en een tweede scenario waarbij de parkeerplaatsen ondergronds worden gerealiseerd. Er zou ook ruimte moeten zijn om een beveiligde fietsenstalling te voorzien voor minimum 60 en maximum 120 fietsen.

Als het loopt als een eend en het kwaakt als een eend dan is het eend Lorin Parys (N-VA)

Vreemd genoeg ligt de site van Interleuven in de Brouwersstraat vlak naast park De Bruul. Of met andere woorden: de afgeschoten locatie ligt op slechts enkele meters van de site van Interleuven. Lorin Parys van N-VA vindt dat een bijzonder rare wending. “Het tracé van Francorchamps is minder bochtig dan het parcours deze bestuursploeg. Voor alle duidelijkheid: de buurtbewoners willen géén centrumparking aan de Bruul. Door die een paar meter op te schuiven verandert dat standpunt niet. Als het loopt als een eend en het kwaakt als een eend dan is het eend.”

De parkeercapaciteit op de site van Interleuven is een vierde van de geschrapte Bruulparking Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Schepen David Dessers (Groen) countert de kritiek van N-VA. “We gaan inderdaad 152 plaatsen schrappen op de Vismarkt en in de omgeving maar zoals beloofd worden die verloren plaatsen gecompenseerd. De site van Interleuven is een mogelijke piste want daar zijn vandaag al 122 parkeerplaatsen. Het kan dus een deel van de oplossing bieden maar we zoeken ook nog naar plaatsen op andere locaties in de benedenstad. Een parking aan de rand van dat stadsdeel is bijvoorbeeld een mogelijkheid en op de Hertogensite is er misschien een optie om extra plaatsen te voorzien voor minder mobiele mensen die de toekomstige podiumkunstenzaal bezoeken.”

“Verder onderzoeken we of er onbezette plaatsen zijn in privé-gebouwen die een oplossing kunnen bieden voor bewoners van de benedenstad. Het Sint-Jacobsplein leek ook een mogelijkheid maar daar zal met zekerheid geen ondergrondse parking komen. In alle eerlijkheid, er zijn geen 126 mogelijkheden in de benedenstad. Ik wil vooral benadrukken dat de studie voor de site van Interleuven geen vervanging is voor de Bruulparking. Dat was een centrumparking in de grootorde van parking Ladeuze met 600 plaatsen. Op de site van Interleuven gaat over een vierde van dat aantal. Nogmaals, meerdere oplossingen zullen deel uitmaken van de puzzel waarover we op voorhand met de buurt in overleg zullen gaan.”