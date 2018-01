Oplichters verkopen pralines in naam van Poverello (EN DIE GINGEN ZE DAN OOK NOG EENS BIJ DE ORGANISATIE STELEN) ANDREAS DE PRYCKER

02u26 0 Foto Vertommen Kris Peeters (r.) toont samen met Theo Vanparijs van Poverello de pralines die hij van de oplichters kocht. Leuven Wie de voorbije dagen twee dames voor de deur kreeg met de vraag om pralines voor Poverello te kopen, had met oplichters te maken. De vereniging, die zich inzet voor minderbedeelden, weet zelf immers niets van een verkoopronde - maar stelde wel vast dat enkele dozen pralines gestolen werden. De politie vraagt gedupeerden om zich te melden.

Eén van die gedupeerden is Kris Peeters (63) uit de Mezenlaan in Heverlee. Hij kreeg vlak voor de jaarwisseling twee vrouwen aan de deur. "Ze vertelden me in vlekkeloos Nederlands dat ze pralines verkochten in naam van de organisatie Poverello", doet hij het verhaal. "De oudste schat ik rond de 50 jaar, de andere vrouw leek haar dochter te zijn en was volgens mij zo'n 30 jaar. Ik heb altijd een zwak gehad voor Poverello en was dan ook zo naïef om 5 euro neer te tellen voor de pralines. Pas toen mijn dochter zei dat ze mij weer 'goed liggen hadden' dat mijn frank viel. Ik ben vervolgens naar Poverello gestapt en daar bleken ze inderdaad van niets te weten." Kris kreeg de vrouwen afgelopen zaterdag 30 december aan de voordeur. Daags erna zouden ze ook gesignaleerd zijn in Berkenhof, even verderop.





Klacht ingediend

Bij de Leuvense politie wordt het verhaal bevestigd. "Deze man kreeg inderdaad twee vrouwen aan de deur die zogezegd pralines verkochten ten voordele van Poverello", zegt woordvoerster Stephanie Gille. "Die verkochten ze voor 5 euro per zakje. De gedupeerde vertrouwde het zaakje niet en nam na Nieuwjaar contact op met Poverello, waar hij meteen meegedeeld kreeg dat de organisatie geen pralines van deur tot deur verkoopt. Wel werden er effectief enkele dozen met pralines gestolen uit de opslagplaats van Poverello - pralines die normaal gezien uitgedeeld zouden worden aan minderbedeelden. Er werd intussen een klacht ingediend voor diefstal. Vermoedelijk zullen nog meer Leuvenaars een zakje pralines van deze oplichters gekocht hebben. Zij mogen zich altijd bij ons melden."





Bij Poverello kunnen ze het intussen maar moeilijk vatten. "Zoiets doe je gewoon niet", zegt Theo Vanparijs (64) van de organisatie. "Wij hadden in totaal zo'n vierduizend kilogram pralines ingeslagen. Die stonden in de opslagplaats verpakt in dozen van zo'n acht kilogram. In de eindejaarsperiode hebben we een vijfhonderdtal zakjes uitgedeeld - twee keer zo groot als de zakjes die Kris gekocht heeft. De oplichters hebben die zakjes dus zelf verpakt, en er de boodschap 'Prettige Feestdagen' op geplakt. Het feit dat de pralines bij ons gestolen werden, wijst er volgens mij op dat de dieven klanten van Poverello zijn. Anders weet je die niet te vinden."





Intussen kreeg Poverello al zo'n vijf klachten binnen over oplichters aan de deur. Die zouden ook in Korbeek-Lo en Bierbeek toegeslagen hebben.