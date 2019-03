Oplichter stapelt voor meer dan 13.000 euro schulden op bij B-Post Stefan Van de Weyer

28 maart 2019

09u35 0 Leuven Drie maanden cel en 700 euro boete is wat het openbaar ministerie in Leuven bij verstek vroeg voor een Leuvenaar die B-Post oplichtte in 2018. De man liet in november 2017 zijn bedrijf failliet verklaren, dat belette hem niet om zich voor 13.293 euro in de schulden te werken bij B-Post.

Beklaagde Mustafa K. bleef afwezig op de zitting van de strafrechtbank. B-Post stelde zich burgerlijke partij en vroeg 13.293 euro met intresten aan schadevergoeding van de man en zijn bedrijf dat failliet werd verklaard op 30 november 2017. “De man gaf eerder toe dat hij niet genoeg geld had om zijn leveranciers te betalen, dat bekende hij tijdens twee verhoren. Het was niet de bedoeling om bedrog of diefstal te plegen, maar toch stapelden zijn schulden bij B-Post zich op, verklaarde hij toen”, aldus de advocate die het postbedrijf vertegenwoordigde. De rechter kon niet garanderen dat B-Post dit bedrag ging krijgen gezien het bedrijf, een detailhandel in motorbrandstoffen die gevestigd was op de Tervuursevest, op het moment van de oplichting al in faling was. De procureur des konings vorderde drie maanden cel en een boete van 700 euro naar aanleiding van de oplichting door de malafide bedrijfsleider. Het vonnis bij verstek valt op 30 april.