Oplichter krijgt 10 maanden cel KAR

23 januari 2019

22u08 0 Leuven Een Leuvense oplichter is veroordeeld tot 10 maanden cel.

Papy O.R., gekend onder 9 aliassen, probeerde in maart 2016 met een prepaid kredietkaart geld op zijn rekening te laten overschrijven. Hij vervalste het rekeningnummer en de handtekening op twee Duitse overschrijvingsformulieren. Daarna verzond hij de papieren aan twee Duitse banken. Op die manier probeerde hij zich 5.000 euro valselijk toe te eigenen. Omdat hij zijn identiteitskaart nodig had om de rekening te openen die gekoppeld werd aan zijn prepaid kredietkaart kwam de waarheid al snel aan het licht. Hij deed geen aangifte van het verlies van zijn identiteitskaart waardoor de rechter ervan uitging dat de Leuvenaar zichzelf aanbood bij de bank. “Hij werd reeds ettelijke keren veroordeeld door de politierechtbank. Daarnaast werd hij ook veroordeeld voor gelijkaardige feiten van valsheid in geschrifte en oplichting”, gaf de rechter nog mee in het vonnis. Ze veroordeelde de man tot 10 maanden cel en 1.200 euro boete. De straf is voor de helft met uitstel.