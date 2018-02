Opladende gsm vat vuur 21 februari 2018

In een pand in de Mechelsestraat ontstond maandagavond brand. Nadat het brandalarm was afgegaan, haastten de bewoners zich op straat. De brandweer was snel ter plaatse. Gelukkig was er van een uitslaande brand geen sprake. Er hing wel veel rook.





Dat was het gevolg een gsm die vuur had gevat. Fe gsm was aan het opladen. De gsm lag op tafel die ook begon te smeulen met veel rook tot gevolg. De bewoner van de flat was op dat ogenblik niet aanwezig. De schade bleef beperkt tot de gsm en de tafel. Niemand raakte gewond. (ADPW)