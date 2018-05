Opgejaagde huurder geeft immomakelaar kopstoot 11 mei 2018

Een dertiger uit Herent heeft de probatie-opschorting gekregen, omdat hij een Leuvense immomakelaar een kopstoot gaf. S.D.G. begaf zich op 10 februari vorig jaar naar het immokantoor, omdat hij dringend sleutels nodig had van een huurpand. Toen de makelaar de sleutels niet snel genoeg kon vinden, deelde de dertiger een kopstoot uit. Het slachtoffer hield er een bloedbuil boven zijn linkeroog aan over. De dertiger verklaarde dat hij neus aan neus was gaan staan met de immomakelaar en "toevallig" de man geraakt had. Maar die uitleg achtte de rechter weinig geloofwaardig. Omdat D.G. nog een blanco strafblad kon voorleggen, gaf de rechter hem opschorting van straf. Hij moet wel een cursus agressiebeheersing volgen. (KAR)