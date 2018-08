Openluchtclub op Hogeschoolplein 13 augustus 2018

Het Groot Verlof had niet alleen maar Grandmaster Flash of Coely in petto. Onkruid transformeerde het Hogeschoolplein dit weekend om tot Club Kiosk. Daarmee werd dit de intiemste openluchtclub van Leuven.





Club Kiosk was een weekend lang de open en zonovergoten danstuin van internationale selectors en dj's pur sang als Chaos In The CBD, DEBONAIR, Palmbomen II, Betonkust en de lokale dj's Jesse Ebo, Mélomane en Turcksin. (ADPW)