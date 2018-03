Openluchtcantus onder warm lentezonnetje 15 maart 2018

02u34 0

Ongeveer honderdvijftig studentes van het overkoepelende MeisjesSeniorenkonvent (MSK) hebben gisterennamiddag op de Leuvense Oude Markt hun jaarlijkse openluchtcantus gehouden. Bij enkele verfrissende biertjes verkozen ze een prinses carnaval uit de kandidates uit hun verenigingen. Dit jaar ging de eer naar Amelie Baert van Vader Caravan, verkleed als Tom Boonen. Zij is niet langer schacht maar mag zich door deze overwinning onmiddellijk lid heten van het MSK. "Deze openluchtcantus is en blijft een mooie gelegenheid om ons voor te stellen aan de gewone student. De sfeer was prima, net als het weer, meer kan je je niet wensen", aldus een tevreden Limburgse praeses. De cantus duurde tot kort na 18 uur. (SVDL)