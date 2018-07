Opening tentoonstelling Saye Banoo Sohrabi in Flugzeug 07 juli 2018

02u44 0 Leuven Flugzeug music art design opende op 2 juni 2018 in de Diestsestraat 208 in Leuven. Het is een experimenteel centrum voor muziek, kunst en design en bestaat uit een winkel/galerij en een atelier.

Het is een plek die ruimte geeft aan kunstenaars om tentoon te stellen of experimentele evenementen te organiseren. De eerste tentoonstelling opende vrijdag 6 juli. Er zullen schilderijen tentoongesteld worden van de kunstenares Saye Banoo Sohrabi, die stage loopt in Flugzeug. Saye is een Iraanse kunstenares die opkomt voor vrouwenrechten. Ze vluchtte uit Iran om in een vrij land haar hart te kunnen laten spreken. Haar borstels, verf en canvassen zijn de wapens die ze inzet in de strijd tegen de systematische ongelijkheid tegenover vrouwen in haar geboorteland. Ze studeerde schone kunsten en daarna tapijtontwerp in Iran en is sinds 2008 in België. Haar schilderijen zijn sterk en erg beklemmend, je voelt de pijn die Saye ondergaat. Deze beelden zullen niemand onberoerd laten. De expo loopt de hele zomer tot 4 september.





(ADPW)