Open Vld zoekt confrontatie met stadsbestuur Leuven: "Werkt de stad nu voor de webwinkels?" Bart Mertens

26 februari 2019

10u00 0 Leuven Rik Daems van Open Vld is niet te spreken over het feit dat het Leuvense stadsbestuur BringMe-boxen heeft geplaatst in het Stadskantoor. “Dat is niet de taak van de stad. Of werkt het nieuwe stadsbestuur nu ook voor de webwinkels misschien”, klinkt het kritisch.

Rik Daems van Open Vld Leuven vernam op de commissie Handel van schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V) dat de stad de Leuvense handelaars zal helpen om klanten te overtuigen om terug meer lokaal te winkelen. Een lovenswaardig initiatief volgens Open Vld Leuven maar de oppositiepartij is minder tevreden over een artikel in stadsmagazine LVN. Daarin staat te lezen dat het Stadskantoor een afhaalpunt is geworden voor online aankopen dankzij de installatie van BringMe-boxen.

Lokale handel ondersteunen, doe je niet door een afhaalpunt voor webshops te installeren in het Stadskantoor Rik Daems, fractieleider Open Vld Leuven

“Zo moedig je e-commerce net aan terwijl je als stadsbestuur vooral de lokale handelaars moet ondersteunen”, laat Rik Daems optekenen. “Het is niet de taak van de stad om deze dienstverlening aan te bieden. Lokale handel ondersteunen, doe je door promotie te voeren over het belang van lokaal kopen en niet door een afhaalpunt voor webshops te installeren in het Stadskantoor. Of werkt het nieuwe stadsbestuur nu ook voor de webwinkels misschien?”

Klimaatneutraal

Ook Steven Vermoerde, lid van het Centrummanagement voor Open Vld, viel naar eigen zeggen van zijn stoel. “De stad komt aandraven met het grote modewoord ‘klimaatneutraal’ om de installatie van de BringMe-boxen te motiveren. Er zouden dankzij die slimme brievenbussen minder bestelwagens rond rijden in Leuven. Wel, iedereen weet dat niet alle geleverde pakjes per fiets of te voet afgehaald zullen worden door de online shoppers. Velen onder hen zullen na hun werk snel passeren en parkeren op de Shop&Go-plaatsen aan het Stadskantoor om hun pakje af te halen. En laat die plaatsen nu net bedoeld zijn om snel lokaal een aankoop te kunnen doen…”