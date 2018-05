Open Vld wil plaatsje voor Sylvain Van de Weyer 29 mei 2018

Luc Ponsaerts (Open Vld) bekommert zich om het standbeeld van Sylvain Van de Weyer. De man, geboren in Leuven in 1802, was een van de grondleggers van de Belgische Staat, en later ook eerste minister. Op 20 september 2010 werd zijn standbeeld als bouwkundig erfgoed erkend. Het beeld heeft op het stationsplein gestaan, maar moest na WO I wijken voor het oorlogsmonument aan het station. Daarop werd het overgeplaatst naar de Volksplaats, nu het Ladeuzeplein.





"Ook daar moest hij omstreeks 1990 weg omwille van de realisatie van de ondergrondse parkeergarage. Het beeld werd tijdelijk in quarantaine geplaatst in het stadspark om terecht te komen op het einde van de Kapucijnenvoer. Daar was hij ook niet echt welkom en moest hij de benen nemen voor een opengelegde Voer om uiteindelijk weinig glorieus te worden opgestapeld in een stadsmagazijn."





"We weten dat het niet evident is om een plaats te vinden voor dit groots monument met zijn indrukwekkende sokkel, maar het laten verkommeren in een stadsmagazijn is helemaal geen optie en zou meer dan zonde zijn", vindt Ponsaerts.





Al wordt er ook geopperd om Van de Weyer naar Brussel te laten vertrekken.





"De Leuvenaars hebben Van de Weyer nooit ten volle gewaardeerd of in het hart gesloten. Hij verbleef liever in hogere kringen in Brussel en Londen. In die zin zou het beeld misschien beter thuishoren in Brussel, ergens in de omgeving van het Warandepark", meent Ponsaerts. (ADPW)