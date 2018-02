Open Vld wil masterplan voor parkjes en pleintjes 07 februari 2018

02u32 0 Leuven Kandidaat-burgemeester Rik Daems van Open Vld pleit voor een masterplan voor buurtparkjes en pleintjes in Leuven.

Daems doet die oproep naar aanleiding van de commotie over het parkje aan de Albert Woutersstraat in Wilsele. Dat wordt al lang gebruikt door de buurtbewoners en wordt onderhouden door de stad. Een bouwaanvraag van de eigenaar dreigt echter roet in het eten te gooien. "De buurt stelt terecht dat het het best is dat dit pleintje blijvend kan worden gebruikt door de buurt", stelt Rik Daems. "Dit is een klassiek geval van algemeen belang versus privaat eigendom waar een stadsbestuur zorgvuldig moet mee omspringen. Als het algemeen belang kan en moet voorgaan, zoals in het geval van het pleintje in Wilsele, dan moet een faire overeenkomst worden gezocht met de eigenaars."





Schepen Carl Devlies laat optekenen dat hij het dossier op de voet volgt en in overleg is met de eigenaars van het terrein. Toch wil Open Vld verder gaan inzake buurtparkjes en pleintjes. "Met het bestaande budget zou het 30 jaar duren om alle bestaande buurtparkjes en pleintjes in goede staat te brengen en/of te houden. Meteen de reden waarom Open Vld nogmaals vraagt om een masterplan op te maken en het nodige budget te voorzien", besluit Rik Daems. (BMK)