Open VLD wil éénrichtingsverkeer op ring 11 augustus 2018

Na de discussie die ontstond door de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om fietsers geen voorrang meer te geven op de Leuvense ring komt Open Vld met een opmerkelijk voorstel. "Een groot deel van de ring moet éénrichtingsverkeer worden", aldus kandidaat-burgemeester Rik Daems.





(Open Vld) zijn ambities voor de mobiliteit op de ring. Na de discussie die gisteren ontstond over de beslissing van AWV om fietsers niet langer voorrang te geven op de ring rond Leuven ten voordele van het autoverkeer, lanceert Daems nu een nieuwe piste: éénrichtingsverkeer op de ring. "Open Vld Leuven vindt de beslissing van AWV een spijtige evolutie, maar kan dit als tijdelijke maatregel in het kader van de verkeersveiligheid wel ondersteunen. Het echte probleem is niet de voorrangsregel, maar de inrichting van de kruispunten. Wij pleiten voor een volledige herinrichting van de ring, waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen, maar de doorstroming van het verkeer gegarandeerd blijft. Fietsers en voetgangers moeten tegelijkertijd groen licht krijgen in combinatie met slimme verkeerslichten die de intensiteit van het verkeer detecteren. Verder moet het volgende stadsbestuur samen met het Vlaams gewest de volledige ring herinrichten. Zo kan bijvoorbeeld een groot deel van de ring éénrichtingsverkeer worden, waarbij de vrijgekomen verkeerstroken worden aangelegd als wandel- en fietsboulevard. Een groene corridor kan dan het gemotoriseerd en het niet-gemotoriseerd verkeer scheiden", besluit Rik Daems. (BMK)