Open Vld wil eenheidsloket voor zelfstandigen 13 juni 2018

02u49 0 Leuven Oppositiepartij Open Vld stelt voor om in Leuven een stedelijk eenheidsloket voor zelfstandige ondernemers in te richten. "Momenteel is het als onderneming een heuse processie van Echternach om iets gedaan te krijgen", zegt kandidaat-burgemeester Rik Daems.

De stad Leuven heeft nood aan een stedelijk eenheidsloket voor zelfstandigen en ondernemers. Dat zegt kandidaat-burgemeester Rik Daems van Open Vld. "Ik stel voor om meteen bij de aanvang van de volgende legislatuur zo'n loket in te voeren", zegt Rik Daems. "Momenteel is er absoluut geen sprake van een 'one stop'-systeem in onze stad. Integendeel, vandaag de dag moet je als onderneming niet zelden naar verschillende diensten hollen om iets gedaan te krijgen. Het is een heuse processie van Echternach. Een onderneming is er om te ondernemen en een administratie om de administratie te doen. Daar betalen we belastingen voor." Volgens Rik Daems kan het eenheidsloket gerealiseerd worden zonder extra personeel aan te nemen. "Er wordt ridicuul weinig personeel ingezet voor zelfstandigen en ondernemers bij de stadsdiensten. Het personeelsbestand van de stad Leuven is de voorbije zes jaar gegroeid met 200 werknemers tot 1.276 contracten. Cultuur telt bijvoorbeeld 125 personeelsleden en voor sport worden 80 mensen ingezet. Economie kan rekenen op slechts vijf personeelsleden. Het volstaat dus om een interne reorganisatie te doen om het eenheidsloket te realiseren. Met 25 personeelsleden, goed voor amper 2 % van het personeelsbestand, kom je al een heel ver." (BMK)