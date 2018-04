Open Vld vraagt publiek debat over circulatieplan 19 april 2018

02u28 0 Leuven Rik Daems, fractieleider en kandidaat-burgemeester voor Open Vld Leuven, heeft het stilaan gehad met de onduidelijkheid rond de effecten van het circulatieplan. Daarom stelt hij voor om een grondige evaluatie te maken op basis van objectieve gegevens én vraagt hij een publieke hoorzitting over het veelbesproken verkeersplan.

Recent kwam het Leuvense Vestencomité nog aandraven met heel wat data over metingen waaruit zou moeten blijken dat het circulatieplan een slechte zaak is geweest voor de bewoners van de ring. Voor de bewoners binnen de ring zou de luchtkwaliteit dan weer zijn verbeterd. "Het spreekt voor zich dat er onvoorziene effecten opduiken als je verkeersstromen op een ondoordachte manier wijzigt. De vraag is of dit allemaal wel eerlijk en proportioneel gebeurt en of de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad er wel bij vaart. Helaas wordt het debat over het circulatieplan gevoerd in de media, subjectief en suggestief. We moeten een echt publiek debat organiseren waar argumenten pro en contra aan bod kunnen komen. Het uitgangspunt in dat debat moet de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad Leuven zijn. Hopelijk is de stad bereid om in de maand mei zo'n publieke hoorzitting te organiseren", besluit Daems. (BMK)