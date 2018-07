Open Vld presenteert 'Blauwe Duivels' 16 juli 2018

02u38 0 Leuven Open Vld heeft haar lijst voor de verkiezingen in oktober bekendgemaakt. Naast gevestigde waarden, is er ook plaats voor jong talent.

Open Vld Leuven maakte zopas haar eerste elftal voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Naast kandidaat-burgemeester Rik Daems en mode-icoon Lien Degol op twee staat advocaat Edwin Bellis op plaats drie. "Verder is er bij het team van de Leuvense Blauwe Duivels plaats voor jong talent, ervaren ondernemers, bekende Leuvenaars en internationale gezichten. Op plaats vier, vijf en zes kiezen we voor talentvolle, jonge en frisse gezichten. Zo zal Bob Vangeel, voorzitter van Jong Vld Leuven, op plaats vier te vinden zijn. Nummer vijf is een nieuw gezicht in de Leuvense politiek. Alexandra Roumans is een rasechte Leuvense die zich voornamelijk wil inzetten om van Leuven dé technologiehoofstad van België te maken. Naast Vangeel en Roumans staat Jasper Steyaert als jongere in het elftal op plaats zes. Met zijn ondernemende inborst is Jasper hét toonbeeld van onze slogan 'Gewoon Doen'. Hij zal zich vooral inlaten met duurzame mobiliteit, iets wat onze stad meer dan ooit nodig heeft", besluit lijsttrekker Rik Daems.





Op plaats zeven kiezen de liberalen voor Eddy Haine gevolgd door Kenan Cakar en Alexia Panou op acht en negen. "Kenan Cakar is als uitbater van meerdere horecazaken, waaronder De Komeet op de Oude Markt, een perfecte stem van de Leuvense horeca", klinkt het bij Open Vld Leuven. Op nummer tien kiezen de liberalen voor Caroline Stout, voorzitster van Open Vld Leuven en tevens de nieuwe CEO van de nationale Open Vld. De rangen worden gesloten door lijstduwer Luc Ponsaerts.





(BMK)