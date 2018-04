Open Vld pleit voor universitair museum 04 april 2018

02u25 0 Leuven Hoe werken stad en universiteit samen om de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te vieren? Die vraagt stelt gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) zich luidop. "Een universitair museum zou een aanwinst zijn voor de stad", klinkt het.

In 2025 viert de KU Leuven haar 600ste verjaardag. Daarmee behoort de Leuvense universiteit tot de oudste universiteiten van Europa. Open Vld dringt erop aan om op tijd te beginnen aan de voorbereidingen van de viering. "We zijn ervan overtuigd dat deze verjaardag zowel voor de KU Leuven als voor onze stad een buitenkans van formaat is om het imago van de universiteit en de stad nog te versterken", zegt gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld).





"Het feestjaar is inderdaad nog acht jaar weg, maar met het vieren van dergelijke belangrijke verjaardagen kan men niet vroeg genoeg beginnen. Trouwens, we dromen nu reeds van Leuven als Europese Culturele Hoofdstad in 2030."





Rector Luc Sels sprak eerder al over een universitair museum dat hij tegen de 600ste verjaardag graag gerealiseerd zou zien.





Gebouwenpracht

"We moeten toegeven dat de universiteit steeds gul is geweest voor Leuven. In 1975, ter gelegenheid van 550 jaar Alma Mater, werd ons Fonske geschonken. Vijfentwintig jaar later was het de beurt aan Fabre om een geschenk te ontwerpen. Het werd de iconische 'Totem' op het Ladeuzeplein. Rector Luc Sels heeft duidelijk laten weten dat er nog meer samenwerking nodig is tussen de universiteit en de stad om de gebouwenpracht van de universiteit te tonen. Terecht zegt hij dat Leuven op toeristisch vlak een sterkere magneet zou kunnen worden op die manier. We 'ontginnen' die toeristische troef nog te weinig. Maar gelukkig beweegt er één en ander. Ik denk bijvoorbeeld aan de museumzaal in de universiteitshallen die werd opengesteld voor het publiek maar ook aan de universiteitsbibliotheek. Een groot centraal universitair museum zou in elk geval een fantastische troef zijn. "





