Open Vld lanceert voorstellen om Leuvense handel te ondersteunen: “Situatie minder rooskleurig dan gedacht” Liefst Leuven wil meer inspraak in het handelsbeleid Bart Mertens

08 maart 2019

16u45 0 Leuven “De stad Leuven moet de handelaars veel beter ondersteunen”, dat zegt Rik Daems van Open Vld naar aanleiding van “De stad Leuven moet de handelaars veel beter ondersteunen”, dat zegt Rik Daems van Open Vld naar aanleiding van onze online reeks over de lokale handel . “Veel winkeliers hebben het moeilijk. In de aanloop naar de verkiezingen heeft Open Vld al vastgesteld dat de situatie minder rooskleurig is dan gedacht”, klinkt het. Handelaarsorganisatie Liefst Leuven wil een ‘retail apocalypse’ kost wat kost vermijden.

Leuven heeft de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan en dat verheugt handelaarsorganisatie Liefst Leuven. Toch zijn de handelaars waakzaam voor de toekomst, ondanks het feit dat Leuven met een leegstand van 8 % bij de betere leerlingen van de klas zit in het rijtje centrumsteden in Vlaanderen. Enkel Brugge doet beter met een leegstand van 5,7 % in handelspanden. Geen reden tot paniek zou u denken, toch is Liefst Leuven beducht voor de zogenaamde ‘retail apocalyps’ die zich al heeft doorgezet in Engeland en de Verenigde Staten. “In die landen is de situatie voor de kleinhandel ronduit dramatisch”, zegt voorzitter Marc Van de Velde. “We moeten absoluut voorkomen dat die situatie overwaait naar het vasteland. Leuven kan zich geen ‘retail apocalyps’ veroorloven. Op dit moment is het ook hier niet altijd en overal rozengeur en maneschijn.”

Meer beleving creëren kan door eenvoudige ingrepen zoals slimme vuilnisbakken Rik Daems, fractieleider Open Vld Leuven

De handelaars krijgen in hun analyse de steun van oppositiepartij Open Vld, die naar aanleiding van onze reeks over Leuvense handel op hln.be/leuven enkele voorstellen lanceert. “Veel wijzigingen in de mobiliteit en de hoge vlucht van e-commerce zorgen ervoor dat de lokale handelaar het ontzettend moeilijk heeft. En het is niet omdat we volgens bepaalde cijfers tot de betere leerlingen van de klas zouden behoren dat er in Leuven geen problemen zijn. De situatie kan snel veranderen”, aldus Daems.

Volgens de fractieleider van Open Vld moet het nieuwe stadsbestuur dringend een versnelling hoger schakelen om de handelaars de broodnodige duw in de rug te geven. “Meer beleving creëren kan door eenvoudige ingrepen zoals slimme vuilnisbakken met meer capaciteit of een mooiere inkleding van de straten en pleinen. De stad moet ook durven kiezen om de voetganger op de eerste plaats te zetten, vooral in het centrum. Net als in Utrecht zou het nieuwe bestuur ook een ‘fietsparkeergeleidingssysteem’ moeten invoeren om rondslingerende fietsen te vermijden. Minder bussen door het centrum is ook belangrijk. Gratis shuttlebusjes zijn ideaal om mensen van randparkings naar de stad te brengen. Tot slot moet het Centrummanagement worden versterkt, zodat die dienst samen met Liefst Leuven de stad nog meer kan profileren als dé shoppingstad van Vlaanderen.”

Meer budget

Vorige week riep N-VA-politica en gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers ook al op tot meer steun aan de handelaars. “Het budget voor Liefst Leuven moet serieus omhoog om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden”, klinkt het.

Liefst Leuven zelf vraagt meer inspraak in het beleid. “Het nieuwe bestuur moet de handel en de horeca meer betrekken bij het beleid, niet enkel in de uitvoeringsfase, maar ook in de voorbereidende fase”, laat Marc Van de Velde van Liefst Leuven optekenen. “En geef de winkelwandelstraten terug aan de voetganger en laat Leuven geen ‘fietspadhel’ worden. Liefst Leuven dringt erop aan om de fietsers de nodige discipline bij te brengen via controles, en desnoods door overtreders te beboeten.”