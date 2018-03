Open Vld eist tweede evaluatie circulatieplan 30 maart 2018

03u06 0 Leuven Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) stelt zich grote vragen bij de evaluatie van het circulatieplan. "In juni 2017 was er een eerste evaluatie, maar verder dan enkele tellingen is het stadsbestuur daarna niet meer geraakt. De burger heeft recht op een tweede, grondige doorlichting", klinkt het.

Over de invoering van het nieuwe circulatieplan is al heel wat inkt gevloeid. De laatste maanden is het echter opvallend stil. Dat kan erop wijzen dat het protest stilaan is gaan liggen, maar volgens Luc Ponsaerts is de grote stilte geen goede zaak. Het gemeenteraadslid voor Open Vld had een tweede grondige evaluatie verwacht, maar blijft op zijn honger zitten.





"Er blijven heel wat vragen en die leiden tot wrevel. Het stadsbestuur moet zich permanent de vraag stellen of het sop de kool wel waard is. Daarom is het belangrijk dat men op een open en transparante manier communiceert, vertrekkende van nauwkeurige en verifieerbare tellingen."





Politiek gespin

Open Vld vraagt zich nu af of er nog wel een tweede evaluatie zal komen. "De gegevens in die eerste evaluatie waren niet altijd even nauwkeurig. Verder dan het resultaat van een aantal tellingen is men achteraf niet gekomen. Het zou verkeerd zijn om een grondige evaluatie 'stoemelings' over de verkiezingen heen te tillen in de hoop dat de storm wel gaat liggen. Een goed onderbouwde doorlichting neemt de wind uit de zeilen van criticasters en toogfilosofen. Politiek gespin helpt niemand vooruit."





(BMK)