Open Mic Flashback Edition in Het Depot Bart Mertens

04 december 2018

21u10 0 Leuven Naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van Het Depot plant Depot Academy op 5 december een Open Mic Flashback Edition. Te verwachten? Een greep uit de verrassingsacts, artists in residence en habitués die de voorbije jaren de revue passeerden op de Open Mic avonden.

Eentje om naar uit te kijken”, aldus Mike Naert, directeur van Het Depot in Leuven. “We sluiten we de terugblik op 15 jaar Het Depot af met een project dat ooit werd opgestart door Anton Walgrave en Milow. We ontdekten veel talent op de Open Mic-avonden en er ontstonden vele straffe samenwerkingen. De Open Mic Flashback edition pakt uit met verrassingsacts, artists in residence en habitués die de voorbije jaren de revue passeerden op de Open Mic avonden.”

Wereldnummer

Het recept blijft na al die jaren ongewijzigd: singer-songwriters krijgen er de kans om volledig hun ding te doen. Zowel beginnend aanstormend muzikaal geweld als doorwinterde muzikanten krijgen ‘carte blanche’ op het kleine podium. “Een paar stembanden, een gitaar of een piano…meer heb je niet nodig om een wereldnummmer te schrijven. Al snel werden de maandelijkse Open Mic-avonden een begrip. Naast Frank Vander Linden, Tom Kestens, Klaas Delrue, Tom Helsen, Nona Mez, Milow en Selah Sue doken er heel wat nieuwe sterren of lokale helden op. En dat allemaal helemaal gratis”, besluit Mike Naert. Meer info: www.hetdepot.be