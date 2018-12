Opbrengst van kalender voor verkeerspark Bart Mertens

28 december 2018

12u20 0 Leuven Voor het vijfde jaar op rij werd de Dijlevallei-kalender een groot succes. Er werden liefst 4000 exemplaren verkocht.

Dertien kinderen die kalenders verkochten, kregen voor hun inspanningen een medaille op het stadhuis te Leuven van Schepen Denise Vandevoort (sp.a). Kenji kroonde zich tot koploper met 530 verkochte exemplaren. Quinten pakte het spreekwoordelijke zilver met 418 verkochte kalenders, gevolgd door Bryan met 406 exemplaren. Ook Indra (266), Kejo (256), Laura (222), Dylan (219), Maxim (188), Jordy (182), Ines ( 166), Sol (163), Pol (150) en Hendrik (150) werden in de bloemetjes gezet door het Leuvense stadsbestuur. “De opbrengst van de kalenderverkoop is voor het verkeerspark dat we graag op het domein van Woudlucht in Heverlee willen aanleggen”, zegt kristel Vandenbempt. “Dat park zou gebruikt kunnen worden door alle kinderen uit Vlaams-Brabant. Niet enkel door scholen maar ook door verenigingen. De bouw van het verkeerspark is voorzien voor eind 2019.” Meer info: www.steunwoudlucht.be