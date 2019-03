Op zijn 32ste begon hij aan zijn studies Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven. Vandaag verdedigde Adam Feyaerts (48) zijn doctoraat Redactie

01 maart 2019

18u59 0 Leuven Adam Feyaerts uit Baal stond vandaag voor de uitdaging die hij nooit had durven dromen: zijn doctoraat verdedigen in de biomedische wetenschappen. Op zich niet heel bijzonder, ware het niet dat Adam pas in 2005 – hij was toen 32 jaar jong - besloot om te gaan studeren aan de KU Leuven. Ondertussen zijn we 14 jaar later en is hij doctor in de biomedische wetenschappen. “Het is nooit te laat om je droom te verwezenlijken.”

In een relatief ver verleden was Adam Feyaerts uit Baal een zelfstandige met een klein bedrijfje in ‘essential oils’. Dat zijn oliën, ook wel bekend als etherische oliën. Of volgens de definitie van Wikipedia: ‘een vluchtige of aromatische olie gewonnen uit plantmateriaal van vluchtige aromatische moleculen.’ Waarvan akte, maar eigenlijk wist Adam Feyaerts er ook het fijne niet van op dat moment. Daarom besloot hij in 2005 om te gaan studeren aan de KU Leuven. Opmerkelijk: Adam was toen al 32 jaar oud. Dat weerhield hem echter niet om zich te verdiepen in de biomedische wetenschappen. “Door omstandigheden had ik niet de kans gekregen om te studeren toen ik jonger was maar mijn gezin zette het licht op groen om op latere leeftijd alsnog mijn studies aan te vatten. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad”, aldus Adam Feyaerts.

Je krijgt het allemaal niet gratis en soms is het met vallen en opstaan maar het kan. Ik ben het levende bewijs! Adam Feyaerts (48)

Geheel terecht want we zijn ondertussen 14 jaar later en Adam verdedigt zowaar zijn doctoraat aan de KU Leuven. “Dat was eigenlijk niet de bedoeling of het plan toen ik aan mijn studie biomedische wetenschappen begon in 2005. Eigenlijk wou ik erna les gaan geven”, vertelt Adam Feyaerts. “Pas toen ik in mijn masterjaren vaak in labo’s vertoefde, kwam ik Patrick Van Dijck tegen die me geheel tegen mijn eigen verwachtingen in voorstelde om te doctoreren. Dat was aanvankelijk geen optie in mijn hoofd maar ik ben er toch voor gegaan, met de steun van Patrick, die mijn promotor werd. Ik dacht: ik ben daar toch te oud voor… Maar ik heb ondertussen geleerd dat je nooit te oud bent om je droom te verwezenlijken in het leven. Pas op, je krijgt het allemaal niet gratis en soms is het met vallen en opstaan, maar het kan. Ik ben het levende bewijs. Ik weet nu dat ik vooral nog niet veel weet en dat ik nog heel veel te ontdekken heb in mijn onderzoek. Een beetje nederigheid, zeg maar. Maar het is uiteraard een fantastische uitdaging om verder onderzoek te kunnen doen in mijn vakgebied.”

Nieuwe medicijnen

Essentiële oliën dus maar wat is dat nu precies en wat kunnen ze ons bijbrengen in het dagelijkse leven? Adam ziet veel mogelijkheden in de toekomst maar beseft dat de wetenschap over de invloed van essentiële oliën nog in haar kinderschoenen staat. “Essentiële of etherische oliën zaten in het verleden vaak een beetje in de zweverige sfeer maar er is wel degelijk een wetenschappelijke basis om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de invloed van dergelijke oliën op infectieziekten. Het zou toch fantastisch zijn dat er nieuwe medicijnen ontdekt kunnen worden dankzij het gebruik van essentiële oliën. Dat is mijn droom. Essentiële oliën maken overigens nu al deel uit van producten die de mensen dagelijks gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan tandpasta of aan andere verzorgingsproducten. Nu ik de kans heb gekregen om te doctoreren kunnen we de wetenschappelijke stappen zetten die nodig zijn om de spreekwoordelijke kiezels in de rivier te verleggen. Ben ik fier? Niet zozeer op mezelf, al heb ik met mijn universitair parcours wel aangetoond dat je ook op oudere leeftijd kan beginnen aan een academische carrière. Dat is geen onbelangrijke boodschap. Ik ben nu 48 jaar jong maar ik sta voor een prachtig avontuur.”