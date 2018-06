Op vakantie in Hageland: om te wandelen, te fietsen, maar ook om bier en wijn te proeven 26 juni 2018

In B&B Karrehuis in de Bierbeekstraat in Korbeek-Lo maakte de provincie enkele cijfers bekend.





Uit een onderzoek bij vakantiegangers in 16 Vlaamse groene regio's blijkt dat niet alleen wandelen en fietsen, maar ook de bier- en wijnbeleving de grootste reden voor een vakantie in het Hageland zijn. Bij dat verblijf hoort ook wel eens een bezoek aan Leuven.





De belangrijkste redenen om te kiezen voor een Hagelandse vakantie zijn het fietsen (42%) en het wandelen (40%). 6% van de vakantiegangers vindt de bier- en wijnbeleving dé belangrijkste activiteit. 31% van de vakantiegangers bezoekt tijdens het verblijf een andere regio: vooral Leuven is populair (10%). (SVDL)