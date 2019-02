Op termijn gratis openbaar vervoer in Leuven? Nieuw stadsbestuur gaat het debat alvast niet uit de weg… Bart Mertens

26 februari 2019

18u05 0 Leuven Oppositiepartij PVDA vraagt aan het stadsbestuur om een studie te bestellen over de kostprijs van gratis openbaar vervoer in Leuven. Die externe studie komt er niet maar schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) wil bij De Lijn wel eens opvragen wat gratis openbaar vervoer in stad zou kosten. “Ik vind het een interessant vraagstuk maar ik vrees dat de kans klein is dat we het ooit kunnen invoeren”, klinkt het.

Gratis openbaar vervoer… het klinkt als muziek in de oren en al zeker als het een bijdrage kan leveren aan een beter milieu. Line De Witte van oppositiepartij PVDA is al langer gewonnen voor gratis busvervoer in Leuven en heeft nu een zak geld gevonden om haar voorstel ook effectief te realiseren. “Nu de plannen voor de Bruulparking van de baan zijn, kan die 30 miljoen euro elders in worden geïnvesteerd. PVDA berekende dat er 10 jaar lang gratis openbaar vervoer mee betaald kan worden”, aldus Line De Witte.

Als het bestuur lovend reageert op het klimaatprotest dan moet het ook maatregelen nemen Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

Heldere redenering maar het nieuwe stadsbestuur wil het geld dat was voorzien voor de Bruulparking minstens gedeeltelijk gebruiken voor een parking op een andere locatie in de benedenstad. Line De Witte is verbaasd over dat voornemen. “Schepen voor Mobiliteit David Dessers was de eerste om in alle debatten voor de verkiezingen te zeggen dat Leuven nu al meer parkeerplaatsen telt dan Gent. Akkoord, de bereikbaarheid van die plaatsen kan beter en gratis openbaar vervoer kan daar een cruciale rol in spelen. Laat de mensen parkeren in een randparking en laat ze vervolgens overstappen op een gratis bus naar het centrum. Ook in Leuven kwamen jongeren protesteren en een strenger klimaatbeleid eisen. Terecht want ondanks goede initiatieven is de CO2-uitstoot de voorbije jaren niet gedaald in Leuven. Als het nieuwe stadsbestuur lovend kan reageren op het jongerenprotest dan moeten ze maar bindende maatregelen nemen ook. We moeten minstens onderzoeken of gratis openbaar vervoer haalbaar is in Leuven.”

Ik acht de kans klein dat er gratis openbaar vervoer zal worden ingevoerd in Leuven Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Een externe studie komt er alvast niet. Schepen David Dessers (Groen) wil wel bij De Lijn opvragen wat het kostenplaatje zou zijn via een derdebetalersregeling. “Leuven wil het debat zeker aangaan over het gratis openbaar vervoer want het is een interessant vraagstuk. Ik zal bij De Lijn cijfers opvragen maar ik acht de kans klein dat er gratis openbaar vervoer zal worden ingevoerd. De stad Leuven wil nu in de eerste plaats een grote transitie inzake mobiliteit verwezenlijken met betere fietsinfrastructuur, mobipunten en een autonome shuttle. Ook regionet Oost-Brabant zal een belangrijk onderdeel worden in de toekomst. Enkel en alleen regionet zal ongeveer 800 miljoen euro kosten. We zullen bijgevolg keuzes moeten maken.” Lees: er komt zo goed als zeker geen gratis openbaar vervoer in Leuven.