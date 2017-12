Op stap met alarmpistool in koffer 02u44 0

Tijdens een controle in de IJzerenmolenstraat in Heverlee werd maandagnacht een alarmpistool aangetroffen in een saxofoonkoffer in de koffer van de auto. Een politiepatrouille controleerde om 1 uur 's nachts een verdacht voertuig dat met de lichten aan geparkeerd stond op de Campus Irena. In de auto zaten drie heren. Tijdens een grondige controle van de auto werd het alarmpistool aangetroffen. Het pistool was geladen met losse flodders. Het alarmpistool en de patronen werden wel in beslag genomen. In de auto werd ook nog een vermaler met resten van marihuana aangetroffen. Ook die werd in beslag genomen. Bij een fouille van de mannen zelf werden geen verdachte zaken aangetroffen. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)