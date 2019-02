Op naar de magische kaap: Leuven gaat voor 10.000 fietsenstallingen aan station

Bart Mertens

22 februari 2019

19u00 0 Leuven Het nieuwe stadsbestuur schakelt een versnelling hoger om het tekort aan fietsenstallingen aan het Leuvense station aan te pakken. Samen met de NMBS realiseert de stad een parking met 4.000 plaatsen voor tweewielers. Tel daarbij de bestaande capaciteit van zo’n 6.000 plaatsen voor fietsen en de magische kaap van 10.000 parkeerplaatsen is zo goed als een feit. “Uniek in Vlaanderen”, zeggen burgemeester Ridouani en schepen Devlies.

Het tekort aan fietsenstallingen in de stationsbuurt is al jaren een doorn in het oog van fietsers. Meer zelfs, geregeld moet de politie foutgeparkeerde tweewielers weghalen op het Martelarenplein. De reden? Overvolle fietsenstallingen. En dus wil het nieuwe stadsbestuur nog meer fietsstallingen voorzien en zo uitgroeien tot de grootste fietsstad van Vlaanderen. “We gaan nu voor 10.000 plaatsen aan het station. Zo’n hoog aantal is uniek in Vlaanderen”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Samenwerking met NMBS

De werkzaamheden voor de nieuwe stallingen gaan in mei van start. “Tijdens de vorige legislatuur maakten we al afspraken met de NMBS”, zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Zo ruimden verschillende parkeerplaatsen in parking De Bond tijdelijk plaats voor een fietsenstalling met 583 plaatsen, op voorwaarde dat de NMBS op termijn een nieuwe fietsparking onder het Martelarenplein zou realiseren. De bouw van deze fietsenstalling heeft nu groen licht gekregen. Er komt een fietsenparking met bijna 4.000 plaatsen onder het Martelarenplein die aansluit op parking De Bond.”

Met die extra plaatsen gaat de capaciteit richting de magische kaap van 10.000 fietsparkeerplaatsen aan het station. “In 2015 lanceerden we een actieprogramma om het tekort aan stallingen weg te werken”, gaat schepen Devlies verder. “Naast de bestaande capaciteit van 5.358 plaatsen voerde de NMBS ook al een aantal maatregelen uit op korte termijn. Zo werden perron 13 en een braakliggend perceel aan de IJzerenwegstraat ingericht voor 680 bijkomende tweewielers. Tot slot breidde de voormalige betalende fietsenstalling uit met 400 extra plaatsen door de installatie van dubbelhoge rekken.”

De fietsenstalling zal bereikbaar zijn vanaf het Martelarenplein, langs een nieuw te bouwen ‘luie trap’ over een gedeelte van de huidige trapconstructie. Bijkomend wordt er een nieuwe trap gerealiseerd op het Martelarenplein. Zo krijgt de fietsparking een bijkomende uitgang richting het stadskantoor en de passerelle over de sporen. “Ook wordt er werk gemaakt van een fietsgeleidingssysteem”, voegt Devlies er nog aan toe. “Zo kunnen fietsers snel zien of er al dan niet plaats is in de fietsenstallingen.” Met 10.000 plekjes zou dat alleszins geen probleem meer mogen zijn...