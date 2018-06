Op naar de 110.000 inwoners VOLGENS RECENTE SCHATTING ZIJN ER TEGEN 2030 10.000 LEUVENAARS BIJ BART MERTENS

20 juni 2018

02u31 0 Leuven Volgens de meest recente schatting zou het aantal Leuvenaars tegen 2030 stijgen tot 110.000. Dat is een stijging van zo'n 10.000 inwoners op amper 12 jaar tijd. Schepen Carl Devlies (CD&V) maakt zich desalniettemin sterk dat onbebouwde gebieden open ruimte zullen blijven in de toekomst.

Een klimaatneutrale stad tegen 2030 lijkt nog heel ver weg maar stijgen naar een inwonersaantal van 110.000 is volgens de meest recente prognose een behoorlijk realistisch scenario voor Leuven. Wetende dat de woningprijzen nu al de pan uit swingen in Leuven zou dat slecht nieuws kunnen zijn voor Leuvenaars die in hun eigen stad een eigendom willen verwerven. Twee oplossingen op iets langere termijn liggen voor de hand: ofwel open ruimte innemen ofwel meer in de hoogte bouwen...Die laatste oplossing zal onvermijdelijk maar niet alomtegenwoordig zijn in het Leuven van de toekomst. Schepen Carl Devlies, kandidaat-burgemeester voor CD&V, is alvast niet van plan om de resterende open ruimte in de stad te laten sneuvelen voor grootschalige bouwprojecten.





"Het inzetten van open onbebouwde gebieden zoals Kareelveld, Groenveld en Roeselbergdal voor het realiseren van bijkomende woningen om het toegenomen inwonersaantal te huisvesten, is niet noodzakelijk", klinkt het.





"De lopende woonontwikkelingsprojecten en 'spontane verdichting' zullen een voldoende aanbod van woningen creëren. Wel is er grote nood aan open groene ruimtes om overstromingen te vermijden en om hitte-eilanden tegen te gaan in de zomer. Open groene ruimte is ook noodzakelijk als tegengewicht voor de drukte van de stad. De groene longen zijn vandaag nog vaak op het gewestplan aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Ze kunnen dus onder bepaalde voorwaarden bebouwd worden maar het nieuwe structuurplan voorziet dat deze open ruimtes vooral als open ruimtegebied worden ingericht en niet als woonzone."





Duurzame stadsontwikkeling

De duidelijke keuze van het stadsbestuur om de open ruimte te vrijwaren, leverde de stad Leuven in februari nog de 'Open Ruimtebeker' op die werd uitgereikt door het Open Ruimteconsortium. "De herziening van het structuurplan profileert Leuven als koploper op het vlak van duurzame stadsontwikkeling", zegt Carl Devlies.





"Om de druk op het centrum te verlichten, kunnen functies zoals cultuurcentra, scholen of sportcomplexen ook in de deelgemeenten worden ontwikkeld in de toekomst, uiteraard op voorwaarde dat er sprake is van een goede bereikbaarheid."