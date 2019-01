Op heterdaad betrapte inbreker voor onderzoeksrechter ADPW

25 januari 2019

De buren van een woning in de Koning Albertlaan in Kessel-Lo wisten donderdag omstreeks 10.30 uur inbrekers te betrappen. De buurvrouw zag twee verdachte mannen rond het huis en hoorde even later glasgerinkel. Ze verwittigde de eigenaar van de woning en de politie. De politie merkte een verdachte man op die uit de zijtuin van de getroffen woning kwam gewandeld. Hij had een deel van de buit uit de woning op zak. Het ging onder andere om juwelen, een fototoestel en een gsm. De 33-jarige man die in Luik verblijft, gaf de diefstal met braak toe. Zijn vermeende kompaan werd niet teruggevonden ondanks een doorgedreven zoekactie van de politie. Uit het huis verdween ook een grote som geld die niet werd teruggevonden. De 33-jarige verdachte zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.